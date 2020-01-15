Появилось видео попадания двух иранских ракет в украинский Boeing

Газета NYT утверждает, что видео - подлинное

Газета The New York Times распространила видео, где, как утверждается, зафиксировано попадание двух ракет в пассажирский Boeing украинской авиакомпании, по ошибке сбитый над Тегераном.

Издание подчеркивает, что опубликованный материал - подлинный. На кадрах отмечены ракеты, которые с разницей приблизительно в полминуты взлетают в небо, поочередно поражая самолет.

Ранее украинская сторона сообщила, что расшифровка чёрных ящиков будет проходить в Киеве и начнется 20 января. Расследование ведется совместно со специалистами авиационного бюро Ирана.

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