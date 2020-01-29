"Мы готовы пролить кровь": Палестина выступила против "сделки века" Трампа

План президента США не стоит даже потраченных на него чернил, заявили палестинцы

Мировые СМИ обсуждают "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, который представили США. Пакет предложений Дональд Трамп накануне обсуждал с Биньямином Нетаньяху. Мнение палестинской стороны в сделке решили не учитывать. Не консультировались США и с Россией. Как подчеркнул постпред нашей страны при ООН Василий Небензя, план, который игнорирует признанную международным сообществом базу урегулирования, не может быть успешным.

В Палестине намереваются провести День Гнева, но выражать свое недовольство население и уроженцы этого региона начали еще накануне, как только Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху объявили о "сделке века".

В секторе Газа уличные выступления обрели довольно радикальные формы: здесь топтали ногами портреты американского президента и израильского премьера, жгли флаги двух стран.

В палестинском движении ХАМАС заявили, что план Трампа , агрессивный и бессмысленный, не стоит даже потраченных на него чернил. А вот сами палестинцы готовы отдать все, чтобы отстоять то, что считают принадлежащим им по праву. В частности, Иерусалим.

"Мы готовы к мученической операции в Иерусалиме. Мы готовы пролить свою кровь за Иерусалим, как это делали наши предки. Мы не отступим. Иерусалим - наша столица, нравится это кому-то или нет", - заявил Джафар Бейкер.

Накануне вечером 12 палестинцев получили ранения в столкновении с израильскими военнослужащими в окрестностях города. Двое человек были госпитализированы. Против закулисных договоренностей США и Израиля митингуют еще в ряде стран, где проживают выходцы из Палестины. Зато Дональд Трамп, чьи заявления и спровоцировали уличные акции, без лишней скромности сам назвал свой план "сделкой века", а себя чуть ли не миротворцем и благодетелем. Начало ближневосточного конфликта относится к 1940 годам. И до сих пор территориальные споры никому не удалось урегулировать. А вот Дональд Трамп сел и нарисовал карту, где мигом распределил, кому и что принадлежит.

Израиль спорить не стал, ведь ему американский лидер своей щедрой рукой отписал самые спорные и лакомые куски - Иерусалим и сирийские Голанские высоты. А палестинского лидера о том, что Вашингтон договорился с Израилем все разделить, просто поставили перед фактом.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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