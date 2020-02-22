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Сапёры приступили к разминированию Алеппо

10:12
  • суббота
  • 22 февраля 2020

Город возвращается к мирной жизни

В пригородах сирийского Алеппо идут работы по восстановлению инфраструктуры. В посёлке Захра, который до войны был одним из престижных районов, практически не осталось уцелевших домов. Сейчас сирийские сапёры проводят разминирование местности, а коммунальщики сносят баррикады и расчищают дороги. Только сейчас, когда боевиков выгнали, мятежный поселок начинает преображаться на глазах.

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Экскаваторы сносят баррикады из покрышек, бочек и грунта, а бульдозеры расчищают дорогу. Теперь, прежде одна из самых опасных трасс свободна для проезда. Как минимум треть магистрали уже освободили от защитных земляных валов, сообщает "ТВ Центр".

Спокойно, не боясь угодить под огонь боевиков, сегодня работают и телефонисты. Восстанавливают повреждённые линии. Примерно через полгода в районе установят вышки сотовой связи и проведут интернет. Самым долгим, тяжёлым и трудным этапом, говорят представители местных властей, будет восстановление жилого фонда.

Но прежде, чем к домам приблизится строительная техника и рабочие, их предстоит разминировать. Боеприпасы в тех кварталах, что удерживали террористы, на каждом шагу. А вот в кварталах, которые обороняла армия, разминирование завершено.

Теперь, когда сирийская армия в считанные дни отбросила террористов от Захры километров на 20-ть, посёлок перестал быть фронтовым. А на улицах, если и слышен грохот и шум тяжелой техники, то уже не военной, а строительной.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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