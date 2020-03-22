Италия и США стали лидерами по числу заражённых COVID-19

Россия окажет помощь итальянскому народу

Ситуация с коронавирусом сейчас самая сложная в Италии. Число заражённых приближается к 54 000. Власти приняли решение приостановить работу всех производств за исключением жизненно важных. Тревожные данные поступают и из США: страна вышла на третье место в мире по количеству инфицированных, после Китая и Италии.

Именно в Италии ситуация с коронавирусом сейчас самая сложная. По числу заболевших её опережает Китай, но там эпидемию, кажется, удалось взять под контроль: число инфицированных сокращается, а выздоравливающих растёт. На Апеннинах же с каждым днём только хуже. За сутки от инфекции умерло 800 человек, счёт заражённых идёт на тысячи. По неофициальной информации, вирус пробрался и во дворец Киджи – резиденцию премьера – заражён сотрудник его личной охраны. Сам Джузеппе Конте выступил перед согражданами с неутешительной речью: мер домашнего карантина пока недостаточно.

Схожая ситуация в Испании, которая по количеству заражённых лишь немного отстаёт от Италии. В Мадриде под больничные палаты переоборудуют крупнейший выставочный центр. Дополнительно мобилизовано свыше 50 000медработников. По всей стране закрываются автомобильные заводы. Премьер Педро Санчес, жена которого также проходит лечение, заявил о введении самых жёстких мер карантина в Европе, сообщает "ТВ Центр".

А в столице Сербии встречают гуманитарную помощь из Китая: аппараты искусственной вентиляции легких и медицинские маски. А также шестерых врачей, уже прошедших боевое крещение на фронтах борьбы с коронавирусом.

Похоже, что пик эпидемии уже наступил в Австралии: количество заражённых превысило отметку в тысячу человек. Но вовремя принятые меры по закрытию страны, как уверяет правительство, приносят свои плоды.

Тем временем, коронавирус выявляют всё в новых странах. Первые случаи заражения зафиксированы в секторе Газа и африканской Уганде. Первые смерти есть в Колумбии и Боснии. Письмо с предложением сотрудничать в борьбе с эпидемией американский президент Трамп написал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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