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Пандемия коронавируса. Сводка событий на утро 22 марта

11:17
  • воскресенье
  • 22 марта 2020

В России - 306 инфицированных

В России стартовала масштабная акция "Мы вместе". Любой желающий может предложить помощь людям, которые находятся в группе риска из-за пандемии коронавируса.
Как российские звёзды зарабатывают миллионы на коронавирусе

Во всех регионах страны начал работу портал "Мывместе2020.рф". Он объединяет волонтёров по всей стране, уже откликнулись четыре тысячи активистов, а также организации и предпринимателей. Помощь – самая разнообразная: от выгула собак для тех, кто из-за карантина не может выйти на улицу, до юридических консультаций для малого и среднего бизнеса, несущего убытки из-за коронавируса.

Просветительский проект запустили в Ханты-Мансийском автономном округе. Это документальный сериал о самоизоляции людей, приехавших из-за границы. Героем первого выпуска  стал боксер Альберт  Батыргазиев. Он только  что вернулся в Нижневартовск из Лондона, где завоевал путевку на Олимпиаду  в  Токио.

Вопиющую халатность выявили на Ставрополье. Там главный инфекционист  края, профессор медакадемии Ирина Санникова скрыла свою поездку в  Испанию, не стала соблюдать карантин и продолжила вести лекции в узе. Позже у женщины диагностировали COVID-19, сообщает "ТВ Центр".

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму, об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов. Установлено, что житель республики недавно побывал во Франции, и несколько дней назад въехал на полуостров через пункт пропуска на российско-украинской границе.

К утру 22 марта в России коронавирусная инфекция диагностирована у 306 человек, 16 уже выздоровели, наибольшее количество выписанных пациентов  - в Москве.

Непростое время – вовсе не повод откладывать одно из главных событий в жизни, считают молодожёны на Урале. В Челябинских загсах продолжается регистрация браков. Но после каждой церемонии персонал обрабатывает помещение зала торжеств.  Кроме того, введено ограничение на количество гостей. Новобрачные отнеслись к таким мерам с полным пониманием.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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