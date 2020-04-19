Богослужения на Пасху прошли без прихожан

Православные молились дома

Светлый праздник Воскресения Христова отмечают православные христиане. Ночью торжественные пасхальные службы прошли во всех российских храмах, но миллионы верующих впервые встретили праздник дома. В условиях борьбы с пандемией церковь призывала прихожан участвовать в богослужениях онлайн.

Это была ночь, в которую как никогда нужно помнить о смирении, любви к ближнему и молитве. В новых обстоятельствах оказались все - и верующие, и духовенство. Однако даже в домашних условиях Пасха смысла своего не утратила. Светлое Христово Воскресение - праздник праздников и торжество торжеств.

Привычный уклад жизни нарушен. За накрытыми столами нет-нет да взгрустнётся, но это светлая грусть. Все понимают - главное сейчас не поддаться унынию. Пасхальное богослужение из кафедрального собора страны - долгожданное событие. Перед его началом в абсолютной тишине к верующим обращается Патриарх.

Необычная и с трудом понимаемая картина, когда перед тобой предстает в канун торжества пустой храм. Мы вместе - одна большая семья православных верующих людей, которые будут и сегодня во время пасхального богослужения исповедовать эту веру и обращаться к господу и спасителю с просьбой оградить их от страшной болезни.

Чтобы провести эту ночь в общей молитве, ежегодно под сводами храмов собираются миллионы людей. Теперь, затаив дыхание, смотрят службу онлайн. Между полуночницей и заутреней в Храм Христа Спасител доставляют святой огонь от Гроба Господня.

С открытой душой, с надеждой в сердце верующие произносят молитвы. Священнослужители совершают крестный ход внутри храма. С образами и хоругвями проходят по галереям и доходят до закрытых царских врат.

Небольшие церкви, большие кафедральные соборы - все проводят главную службу без прихожан. Пасхальная литургия была онлайн. И по всей стране объединила верующих в единой молитве.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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