ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Богослужения на Пасху прошли без прихожан

12:20
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

Православные молились дома

Светлый праздник Воскресения Христова отмечают православные христиане. Ночью торжественные пасхальные службы прошли во всех российских храмах, но миллионы верующих впервые встретили праздник дома. В условиях борьбы с пандемией церковь призывала прихожан участвовать в богослужениях онлайн.
Православные христиане встречают Пасху

Это была ночь, в которую как никогда нужно помнить о смирении, любви к ближнему и молитве. В новых обстоятельствах оказались все - и верующие, и духовенство. Однако даже в домашних условиях Пасха смысла своего не утратила. Светлое Христово Воскресение - праздник праздников и торжество торжеств.

Привычный уклад жизни нарушен. За накрытыми столами нет-нет да взгрустнётся, но это светлая грусть. Все понимают - главное сейчас не поддаться унынию. Пасхальное богослужение из кафедрального собора страны - долгожданное событие. Перед его началом в абсолютной тишине к верующим обращается Патриарх. 

Необычная и с трудом понимаемая картина, когда перед тобой предстает в канун торжества пустой храм. Мы вместе - одна большая семья православных верующих людей, которые будут и сегодня во время пасхального богослужения исповедовать эту веру и обращаться к господу и спасителю с просьбой оградить их от страшной болезни.

Чтобы провести эту ночь в общей молитве, ежегодно под сводами храмов собираются миллионы людей. Теперь, затаив дыхание, смотрят службу онлайн. Между полуночницей и заутреней в Храм Христа Спасител доставляют святой огонь от Гроба Господня.

С открытой душой, с надеждой в сердце верующие произносят молитвы. Священнослужители совершают крестный ход внутри храма. С образами и хоругвями проходят по галереям и доходят до закрытых царских врат.

Небольшие церкви, большие кафедральные соборы - все проводят главную службу без прихожан. Пасхальная литургия была онлайн. И по всей стране объединила верующих в единой молитве.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца
Дети пекут куличи
Дети пекут куличи
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Куличи
Куличи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.