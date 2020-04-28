Путин продлил нерабочий режим на майские праздники. Полная версия

Поэтапный выход из ограничений начнется с 12 мая

России удалось затормозить распространение эпидемии, но пик заболеваемости еще не пройден. Об этом заявил Владимир Путин во вторник.

В связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса президент принял решение объявить 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Таким образом, режим нерабочих дней продлен до 11 мая включительно.

Поэтапный выход из нерабочего режима начнется с 12 мая. Роспотребнадзору поручено за неделю подготовить рекомендации регионам, с учетом эпидемиологической ситуации.

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