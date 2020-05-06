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Ученые назвали сроки наступления катастрофической жары

15:55
  • среда
  • 06 мая 2020

Первыми пострадают люди без кондиционеров

Ученые предсказали, что в ближайшие десятилетия температура воздуха в мире может увеличиться больше, чем за предыдущие шесть тысяч лет. 
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, через 50 лет среднегодовая температура во многих странах поднимется с 13 до 20 градусов. В таком климате сейчас живут жители Северной Африки, Китая и средиземноморских курортов. 

При этом бедные люди, которые не могут купить кондиционеры, начнут страдать от климатических изменений уже к 2050 году.  

Не исключено также, что со временем около трети землян будут жить при среднегодовой температуре выше 29 градусов. Сегодня такая жара характерна лишь для 0,8 поверхности планеты, в том числе для Сахары.

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