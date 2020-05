Ученые назвали сроки наступления катастрофической жары

Первыми пострадают люди без кондиционеров

Ученые предсказали, что в ближайшие десятилетия температура воздуха в мире может увеличиться больше, чем за предыдущие шесть тысяч лет.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, через 50 лет среднегодовая температура во многих странах поднимется с 13 до 20 градусов. В таком климате сейчас живут жители Северной Африки, Китая и средиземноморских курортов.

При этом бедные люди, которые не могут купить кондиционеры, начнут страдать от климатических изменений уже к 2050 году.

Не исключено также, что со временем около трети землян будут жить при среднегодовой температуре выше 29 градусов. Сегодня такая жара характерна лишь для 0,8 поверхности планеты, в том числе для Сахары.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"