"Родные мои": Путин обратился к пожилым и попросил их потерпеть

Ограничения из-за коронавируса будут постепенно отменяться

Президент попросил пожилых людей ещё немного потерпеть из-за введённых в России ограничений. Глава государства обратился к россиянам перед очередным совещанием по мерам борьбы с коронавирусом. "Обращаюсь к людям старших возрастов. Родные мои! Понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, в разлуке со своими родными, детьми, внуками. Но сейчас нужно ещё потерпеть. Это вопрос жизни", - сказал президент.

По словам главы государства, выход из режима ограничений будет не быстрым, он потребует значительного времени. Тем не менее глава государства сообщил, что период нерабочих дней в России продлеваться не будет, он заканчивается 11 мая. Что касается режима самоизоляции, то пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями его придётся соблюдать ещё какое-то время.

Глава государства отметил, что окончательное решение о снятии ограничений будет приниматься с учётом мнения медиков. Президент напомнил, что к 11 мая все регионы должны были сформировать свои планы постепенного выхода из режима ограничений.

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