Медики и соцработники получат дополнительные выплаты

Они несут повышенные нагрузку и риски

Медицинские и социальные работники получат дополнительные федеральные выплаты. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом в России. Выплата установлена на три месяца.

По словам президента, врачи получат доплату в 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, если они работают с заболевшими — 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников 25 тысяч рублей, а если они работают с заражёнными, то 35 тысяч рублей. Младший персонал получит по 15 и 20 тысяч рублей, а технический – 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

"Повышенную нагрузку, риски, несут и работники соцучреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца - с 15 апреля по 15 июля", - сказал Путин. Он отметил, что работники получат выплаты и за уже прошедший апрель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"