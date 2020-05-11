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Медики и соцработники получат дополнительные выплаты

16:33
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Они несут повышенные нагрузку и риски

Медицинские и социальные работники получат дополнительные федеральные выплаты. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом в России. Выплата установлена на три месяца.

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По словам президента, врачи получат доплату в 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, если они работают с заболевшими — 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников 25 тысяч рублей, а если они работают с заражёнными, то 35 тысяч рублей. Младший персонал получит по 15 и 20 тысяч рублей, а технический – 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

"Повышенную нагрузку, риски, несут и работники соцучреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца - с 15 апреля по 15 июля", - сказал Путин. Он отметил, что работники получат выплаты и за уже прошедший апрель.

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