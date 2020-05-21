В России 10 дней снижается число выявляемых случаев коронавируса

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова

В Роспотребнадзоре заявили о снижении числа выявляемых случаев COVID-19. Такая динамика сохраняется уже десять дней, отметила глава ведомства Анна Попова на совещании у президента о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Это очень позитивный показатель", - сказала Попова. Она также отметила, что доля несовершеннолетних среди заразившихся COVID-19 в России не превышает 7%, передает ТАСС.

По последним данным, количество заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек, умерших - более 320 тысяч. За минувшие сутки в России выявили 8849 случаев заражения. Общее число заболевших превысило 317 тысяч.

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