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В России за сутки выявлено 5189 больных коронавирусом

10:41
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

Всего с начала пандемии заразились 887 536 человек

За сутки в России зафиксировано 5 189 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено 887 536 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 689 больных, всего в столице выявлено 247 534 инфицированных.
Заявление Роспотребнадзора о новом смертельном вирусе

Накануне, 8 августа стало известно, что в Китае зафиксированы первые летальные случаи, вызванные острой лихорадкой с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS). В связи с этим Роспотребнадзор сделал официальное заявление. В ведомстве отметили, что на территории России случаев появления этого вируса нет.

SFTS известен давно, он передаётся в основном через укусы насекомых, но, возможно, среди путей заражения теперь может фигурировать цепочка от человека к человеку. Так предполагают учёные.

Симптомы заражения этим вирусом – высокая температура, кашель и резкое снижение уровня лейкоцитов в крови. Летальность от него варьируется от 6% до 30%.

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