В Белоруссии прошли выборы президента. Главное

Ночью в Минске и других городах вспыхнули протесты

В Белоруссии опубликованы данные национальных экзит-полов на выборах президента. Побеждает Александр Лукашенко, набрав более 70% голосов, у его основного оппонента Светланы Тихановской - до 10 процентов. Предварительные итоги ЦИК пока не обнародовал. Председатель ЦИК заявила, что по первым результатам лидирует Лукашенко, вслед за ним - идёт Тихановская, третье место - у кандидата против всех. После объявления этих данных в Белоруссии начались несанкционированные митинги, милиция перешла на усиленный режим.

Кадры из Минска, где в воскресенье у многих избирательных участков возникают длинные очереди. Активность подтверждают и данные белорусского Центризбиркома. Явка составила около 80 процентов. Похожая картина за границей - это кадры из Польши. А это уже Москва. Чтобы пройти в посольство Белоруссии и проголосовать, люди несколько часов стоят под летним солнцем.

Все желающие в Москве проголосовать не успевают, по правилам избирательные участки закрываются в 20:00. Людям, очевидно, это не нравится.

В Минске в нескольких районах идут на уступки и продлевают работу избирательных участков, чтобы зашли все желающие. В интернете появилось вот это фото - последние бюллетени с трудом помещались в урну.

На следующие пять лет Белоруссия выбирает президента и по первым данным Центризбиркома в шестой раз этот пост займет Александр Лукашенко. На втором месте - Светлана Тихановская. Ещё три кандидата набирают от одного до двух с половиной процентов. В штабе Тихановской уже дали понять, что таким низким цифрам не верят. Впрочем пока данные опубликованы по закрытым участкам - это воинские части, больницы, режимные объекты - и могут скорректироваться. В ЦИК проигравшую сторону просят принять поражение.

"Самое главное - это уметь принять поражение. Не волновать ту массу, которая его поддержала и готова, если он будет её будоражить, выйти на площади. То есть демократический подход. И поздравить победителя. Вот, что нужно сделать кандидатам", - заявила Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии.

Однако из Минска и других городов Белоруссии приходят сообщения о столкновениях митингующих и полиции на улицах. Силовики применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Ещё днём, общаясь с журналистами, Александр Лукашенко заявлял, что не допустит провокаций.

"Вы хотите, чтобы я вверг в хаос страну? Вы же меня потом истопчите и будете правы, что я не защитил, в том числе и вас, и вашу семью. Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы с вами вели диалог, если он есть. Если вы способны что-то сделать для страны, поверьте, я вам создам все условия, чтобы вы работали на страну", - заявил Александр Лукашенко.

Предварительные итоги выборов ЦИК обещает подвести уже в понедельник утром, однако по регламенту на это есть десять дней.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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