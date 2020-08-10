Обнародовано видео первых секунд после ДТП с Ефремовым

Оно доказывает, что артист был за рулем

Адвокат Александр Добровинский нашел видео, на котором видно, как актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля сразу после аварии в Москве.

"Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сидения) Михаилу Ефремову выйти из автомобиля", - рассказал ТАСС адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова.

На опубликованных в Сети кадрах можно заметить, как очевидцы фактически вытаскивают из машины водителя, который с трудом стоит на ногах. Действительно ли это Ефремов, разглядеть трудно. Другие свидетели ДТП ставят на колеса перевернутое авто, которым управлял Сергей Захарова.

Как напомнил Добровинский, он еще на прошлой неделе говорил о наличии свидетелей, которые видели, как Ефремов выходил из авто.

Недавно Михаил Ефремов отказался признать свою вину в ДТП. Его адвокат поставил под сомнение тот факт, что актер сидел за рулем иномарки.

Напомним, ДТП с участием пьяного актера произошло 8 июня. Ефремова оставили под домашним арестом до 22 января. Его дело рассматривает Пресненский суд Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"