Россия готовит зеркальный ответ на высылку дипломатов из Словакии

Принцип взаимности никто не отменял
10 августа стало известно, что Словакия высылает из страны трех российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже. Министерство иностранных дел России готовит зеркальный ответ.
"Традиционно последует зеркальный ответ", - заявили RT в МИД России, комментируя новость о высылке дипломатов.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что действия Словакии "омрачают фон российско-словацких отношений". "Принцип взаимности никто не отменял в дипломатической практике", - цитирует его ТАСС.
Словацкие СМИ пишут, что российские дипломаты должны уехать из страны в течение недели. Их объявили персонами нон грата еще 6 августа.
"Согласно информации словацких разведывательных служб, их деятельность нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях", - сообщил Reuters представитель внешнеполитического ведомства Словакии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"