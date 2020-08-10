Россия готовит зеркальный ответ на высылку дипломатов из Словакии

Принцип взаимности никто не отменял

10 августа стало известно, что Словакия высылает из страны трех российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже. Министерство иностранных дел России готовит зеркальный ответ.

"Традиционно последует зеркальный ответ", - заявили RT в МИД России, комментируя новость о высылке дипломатов.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что действия Словакии "омрачают фон российско-словацких отношений". "Принцип взаимности никто не отменял в дипломатической практике", - цитирует его ТАСС.

Словацкие СМИ пишут, что российские дипломаты должны уехать из страны в течение недели. Их объявили персонами нон грата еще 6 августа.

"Согласно информации словацких разведывательных служб, их деятельность нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях", - сообщил Reuters представитель внешнеполитического ведомства Словакии.

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