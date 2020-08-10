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Россия готовит зеркальный ответ на высылку дипломатов из Словакии

21:39
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Принцип взаимности никто не отменял

10 августа стало известно, что Словакия высылает из страны трех российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже. Министерство иностранных дел России готовит зеркальный ответ. 
МИД выслал из России двух чешских дипломатов

"Традиционно последует зеркальный ответ", - заявили RT в МИД России, комментируя новость о высылке дипломатов. 

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что действия Словакии "омрачают фон российско-словацких отношений". "Принцип взаимности никто не отменял в дипломатической практике", - цитирует его ТАСС

Словацкие СМИ пишут, что российские дипломаты должны уехать из страны в течение недели. Их объявили персонами нон грата еще 6 августа. 

"Согласно информации словацких разведывательных служб, их деятельность нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях", - сообщил Reuters представитель внешнеполитического ведомства Словакии. 

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