Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии после выборов

По мнению Лукашенко всё похоже на цветную революцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсуждали ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после выборов 9 августа.

Ранее Лукашенко на совещании в Минске отметил, что протесты в стране развиваются по схемам и принципам цветных революций. "Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того уже появились элементы внешнего вмешательства", - отметил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, на них с большим отрывом от конкурентов (80% голосов) победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать результаты голосования. В Минске и других городах страны вспыхнули протесты. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон.

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