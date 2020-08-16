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В Минске пройдёт митинг сторонников Лукашенко

11:18
  • воскресенье
  • 16 августа 2020

Запланирована и акция оппозиции

16 августа в Минске пройдёт первый после выборов митинг сторонников Александра Лукашенко. Свой марш запланировала и оппозиция.
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Протестные акции в белорусской столице и других городах продолжаются уже неделю. Накануне, 15 августа президент провёл совещание в Генштабе из-за угрозы внешнего вмешательства. Глава государства заявил: в стране намеренно раскачивают обстановку, но он не позволит это сделать.

Лукашенко также поручил перебросить десантников в Гродно в связи с напряжённой ситуацией на западных границах. В Польше и Литве как раз прошли учения НАТО, сообщает "ТВ Центр".

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