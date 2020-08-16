Путин и Лукашенко провели второй телефонный разговор за сутки

Обсуждалась ситуация в Белоруссии

Александр Лукашенко и Владимир Путин снова переговорили по телефону. С момента прошлого общения лидеров двух стран прошло около суток. Президенты обсудили ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на страну давления извне, сообщает пресс-служба Кремля.

"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также, в случае необходимости, по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Накануне, 15 августа белорусские СМИ сообщали, что во время разговора Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным об оказании российской помощи по обеспечению безопасности Белоруссии. Президенты выразили уверенность, что все возникшие в стране проблемы будут вскоре урегулированы.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, одержал уверенную победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать результаты выборов, в Минске и других городах страны вспыхнули протесты. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон, один демонстрант погиб.

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