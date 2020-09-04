Собянин рассказал Путину об испытаниях вакцины от коронавируса в Москве

Мэр заверил президента, что город готов к проведению исследований

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Диалог состоялся посредством видеосвязи. Глава государства поинтересовался у столичного градоначальника, каким образом город принимает участие в пострегистрационных испытаниях отечественной вакцины от коронавируса.

Собянин рассказал, что значительная часть исследований проводится в Москве. Предполагается, что в испытаниях смогут поучаствовать порядка 40 тысяч человек, для добровольцев открыта свободная запись.

"Буквально за несколько дней записалось более 5 тысяч человек, поэтому никаких сомнений нет, что мы наберем количество людей, желающих поучаствовать в этих дополнительных исследованиях", - сказал мэр Москвы.

Градоначальник отметил, что все необходимые для проведения исследований материалы и инфраструктура готовы, первые испытания могут начаться уже на следующей неделе. "Они очень важны, абсолютно правильно сказали, очень важны, и мы будем делать все, чтобы они достойно прошли в Москве", - подчеркнул Собянин.

Также президент пожелал здоровья мэру Москвы, который недавно сделал прививку от COVID-19.

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