Город для жизни: как изменилась Москва за последние годы

Сергей Собянин кардинально изменил облик столицы

С 1 сентября в Москве на всех станциях метро заработала система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. И она будет активно развиваться - уже через месяц планируют подключить FacePay, с помощью которого пассажиры смогут платить за проезд в подземке с помощью сканирования лица. Кроме того, видеонаблюдение поможет отслеживать загруженность поездов. Для любителей конспирологии в части защиты персональных данных столичные власти подчеркивают - уже подписан регламент взаимодействия между правоохранительными органами и службой безопасности метро. Данные будут защищать. Запуск видеонаблюдения - еще одно доказательство глобальных изменений, произошедших в Москве за последние годы. Такая система сейчас тестируется не только в российской столице, испытания идут в лондонском и пекинском метрополитенах, правда там только на паре линий, Москва же первой в мире запустила систему на всю подземку. Всё чаще наша столица - первая, что по нововведениям, что по разным рейтингам. Мы не просто конкурируем с мировыми столицами, мы всё чаще побеждаем в этой конкуренции.

Привыкшая отмечать свой день рождения с размахом - в этот раз Москва будет несколько скромней. Чтобы не допустить распространения коронавируса, отказались от масштабных массовых гуляний. Однако прочувствовать праздник в столице можно, даже просто прогуливаясь по одной из улиц. У каждого в городе есть свое "место силы".

"Самые любимые мои места – это пустые маленькие переулочки где-нибудь на Арбате. А застройка оригинальных, хорошо отреставрированных домов - это просто завораживает. Тем более ты получаешь ощущение того, что ты где-нибудь еще в те времена гуляешь, а не в наши", - говорит Аира Ондар.

"Я помню территорию, забыл как станция называется, вроде "Третьяковская", где была куча палаток. И площадь была полностью заставлена. И вообще не было понятно, что это вообще за место. А когда ее очистили, выходишь из метро - и просто красота", - поделился впечатлениями Илья Бехаури.

Писательница Татьяна Устинова и не знает, сколько километров пройдено по Маросейке и Покровке. Для нее это знаковые улицы.

"А это вообще одно из моих самых вообще в принципе любимых мест в Москве, это памятник героям Плевны. Точно на таком же памятнике, только в Плевне, высечено имя моего прапрадеда - Александра Михайловича Дворовчикова", - рассказала писательница, телеведущая Татьяна Устинова.

Вспоминает, как еще несколько лет назад здесь было страшно гулять по вечерам. Вокруг - темно, грязно. И некрасиво - старинные фасады зданий были буквально облеплены рекламными вывесками.

"И сейчас, когда я сюда приезжаю, и мы вот здесь как-то ходим и гуляем, я думаю, боже мой, как вообще все поменялось. А мы, и моя сестра, и я, как люди, родившиеся и выросшие в Москве, мы были уверены, совершенно уверены искренне, что ничего здесь не поменяется никогда. Что не будут никогда достраиваться никогда никакие ветки метро, что не будут достраиваться никакие дороги, железные и не железные. Мы были уверены, наверно, как все москвичи, когда город начал потихоньку разваливаться, что достраиваться будут только торговые центры", - сказала Устинова.

Буквально за 10 лет, что по масштабам города - совсем не срок, Сергей Собянин кардинально изменил облик столицы. Многие ругали мэрию за бесконечные стройки. Но в итоге даже те, кто возмущался, признают - нужно было потерпеть. Сейчас Москва занимает шестое место в рейтинге лучших городов мира по версии международных экспертов. Столица обогнала Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско. И это с лихвой доказал Чемпионат мира по футболу. Столько восторженных отзывов от иностранцев город еще никогда не получал. Москву признали и лучшим городом по количеству мест, которые стоит посетить. Но развивается она не только с точки зрения красоты. Уже даже сложно подсчитать, сколько появилось новых станций метро, сколько дорог и развязок. А одно из главных инфраструктурных достижений города с его прошлого дня рождения - запуск двух линий центральных диаметров, которые связывают противоположные части Подмосковья сквозь столицу. Теперь по маршруту МЦД 1 - из Лобни в Одинцово - через Савеловскую, Белорусскую и Беговую можно проехать за 78 минут. А дорога из Нахабино в Подольск - это МЦД 2 - через Дмитровскую, Рижскую и Курскую займет 114 минут.

В конце августа в столице началась новая эпоха электротранспорта. С улиц убрали троллейбусы, вместо них по маршрутам запустили электробусы. А это значит, что проводов над Москвой станет еще меньше. Электробусам для подзарядки просто нужно подъехать к станции. Всего 15 минут - и батарея полностью заряжена.

С каждым годом в городе все проще передвигаться и на велосипедах. Правда, еще не все пешеходы привыкли к новой культуре.

"Вот видите, мы преградили путь велосипедисту, сделали не очень хорошо", - говорит Марк Тишман.

Певец и актер Марк Тишман уже давно с удовольствием пользуется городским велопрокатом.

"О востребованности этих велосипедов говорит тот факт, что сейчас я их все могу забрать, а вечером припарковать здесь велосипед я уже не могу, потому что все места заняты. Видимо, люди на великах приезжают на Патрики. Но я знаю по секрету станцию, которая тут недалеко. Но не на таком общем виде. Я паркуюсь там", - рассказал Тишман.

Из года в год удивляет Москва не только своей красотой, уютом и мобильностью. В городе активно развивается социальная инфраструктура. Только на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин открыл каток в Олимпийской деревне. На таком льду мальчишки с самого детства попадают в атмосферу профессионального спорта.

"Что касается хоккея, это один из самых любимых видов спорта наших молодых москвичей. Мы за эти годы построили около 200 временных сооружений и 10 крупных капитальных больших комплексов для хоккея. Все они заполнены. Поэтому мы решили построить еще восемь в ближайшие годы", – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В городе продолжается ремонт и переоснащение поликлиник и больниц. В среду Сергей Собянин осматривал клинику урологии больницы имени Спасокукоцкого. Кстати, во время пандемии часть этого медицинского центра перепрофилировали под лечение больных с коронавирусом, но работы по модернизации не прекратили.

"В клинике Спасокукоцкого приняли вызов пандемии, здесь было создано 3 корпуса, которые работали, принимали пациентов со всей Москвы, я хотел поблагодарить коллектив, который справился с этой задачей. Параллельно была реконструирована одна из лучших в России урологических клиник, на базе медицинского центра Спасокукоцкого. Здесь есть все современное оборудование. На тот момент, когда мы входили сюда на реконструкцию - ситуация была неплохая, но не такого, не мирового уровня. Сегодня она выглядит значительно лучше, в ближайшее время введется еще один корпус. В ближайшее время будет закуплен еще один аппарат роботизированной хирургии "Да Винчи". Клиника будет и дальше развиваться", - пообещал мэр Москвы.

Этот год из-за коронавируса стал настоящим испытанием для Москвы, ее жителей и бизнеса. Предпринимателям пришлось оправдывать свой статус и, действительно, что-то предпринимать, чтобы не разориться. Многие сферы поддержал и город. Предоставил рассрочки и субсидии. Москва вообще во многом опережает Европу - и по удобству жизни, и по ведению бизнеса. Что уж говорить, если в том же Париже сантехника можно ждать несколько дней. А уж, на то, чтобы открыть свое дело, уйдет не менее полугода. В Москве же стать бизнесменом можно в прямом смысле, не вставая с дивана. Огромный список услуг, начиная с регистрации предприятия, легко оформить онлайн. Многофункциональный центр "Мои документы" - небывалая роскошь по европейским меркам и уже привычная вещь для москвичей. Анна Цфасман - владелица сети кофеен, говорит, в Москве вообще проще работать. В последние годы стало меньше формальностей.

"У нас был опыт в разных странах Европы с кофейнями. И, например, получить разрешение на летнюю веранду в Европе очень тяжело. Например, вот есть такие страны, где за каждым кварталом закреплено количество кофеен или булочных, которые там могут открыться. С одной стороны, здорово, потому что это обеспечивает тем, кто уже открыт, определенную защищенность, что у тебя рядом не откроют конкурента. А с другой стороны, ты хочешь открыть кофейню, и не можешь. Все кварталы заняты", - сказала управляющая сети экологичных кофеен Анна Цфасман.

В Москве же летнее кафе можно открыть всего за месяц до начала сезона и абсолютно бесплатно. Мест хватит для всех. И не только в кафе. А еще - на фестивальных площадках, в музеях и выставочных залах. Правда - по предварительной записи - так проще соблюдать санитарно-эпидемиологическую безопасность. Но несмотря ни на какие ограничения, праздник состоится в любую погоду.

Екатерина Гоголева, Андрей Пашутин, Андрей Корнилов, Татьяна Каминская, "В центре событий".

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