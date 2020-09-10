Названа причина крупного пожара в порту Бейрута

На тушение вылетела ливанская авиация

Официальной информации о причинах пожара в порту Берута пока нет, но очевидцы утверждают, что ЧП произошло из-за невнимательности рабочих.

Строители жгли мусор вблизи складов с покрышками и маслом и какой-то момент огонь перебросился на строение, сообщает vesti.ru.

На данный момент пожар все еще не потушен, его площадь не уточняется. На помощь вылетела авиация ВВС Ливана.

По предварительным данным, пострадал один человек – он наглотался дыма, но его состояние не вызывает опасений. Жертв нет, сообщил телеканалу "Аль-Джазира" генсек организации Красного креста Ливана Джордж Кетана.

О пожаре в порту Бейрута стало известно днем 10 сентября. Это произошло месяц спустя после разрушительного взрыва. Тогда погиб 171 человек, свыше 6 тысяч получили ранения различной степени тяжести. После трагедии по стране прокатилась волна беспорядков с требованием смены политического курса и суда над виновными во взрыве. В результате правительство Ливана в полном составе ушло в отставку.

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