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Украинские шахтёры отказываются выходить на поверхность из-за долгов по зарплате

17:47
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

Более 200 человек остаются под землёй

Шахтёры, бастующие в Кривом Роге, обратились за помощью в Европарламент. Текст письма горняков с призывом защитить их от произвола работодателей опубликовало одно из украинских изданий.
Обманутые Зеленским шахтеры объявили всеобщую забастовку

Забастовка на Криворожском железорудном комбинате и шахте "Терновская" продолжается 11 день. Под землёй остаются 229 шахтёров. Выходить на поверхность люди отказываются, пока не будут выполнены их требования, главные из которых - стабильная выплата заработной платы и улучшение условий труда.

Часть сотрудников проводит митинги на поверхности. В понедельник, 14 сентября в знак протеста обещают снова перекрыть движение по одной главных трасс страны. С бастующими уже встречалось руководство предприятий и представители властей, однако к компромиссу прийти так и не удалось, сообщает "ТВ Центр".

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