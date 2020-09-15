В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии

Маневры военных не направлены против других стран, подчеркнули в оборонном ведомстве

В Минобороны России рассказали, что стартовавшие накануне в Белоруссии совместные учения российских и белорусских военнослужащих проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран.

Первый этап учений "Славянское братство" продлится до 25 сентября. Российские и белорусские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы.

"От российской стороны в учениях участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ", - сообщили ТВЦ.RU в оборонном ведомстве.

Накануне о старте военных учений Белоруссии и России объявил президент России Владимир Путин. Во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко он напомнил, что маневры военных были запланированы еще в прошлом году.

"Для военных людей - это рутинное дело, связанное с подготовкой войск. Повторю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций, это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано ещё в прошлом году", - заявил российский лидер.

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