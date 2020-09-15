ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии

15:47
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Маневры военных не направлены против других стран, подчеркнули в оборонном ведомстве

В Минобороны России рассказали, что стартовавшие накануне в Белоруссии совместные учения российских и белорусских военнослужащих проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран.

Россия отводит "силовой резерв" от границы с Белоруссией
Путин пообещал выполнить все обязательства России перед Белоруссией

Первый этап учений "Славянское братство" продлится до 25 сентября. Российские и белорусские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы.

"От российской стороны в учениях участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ", - сообщили ТВЦ.RU в оборонном ведомстве.

Накануне о старте военных учений Белоруссии и России объявил президент России Владимир Путин. Во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко он напомнил, что маневры военных были запланированы еще в прошлом году.

"Для военных людей - это рутинное дело, связанное с подготовкой войск. Повторю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций, это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано ещё в прошлом году", - заявил российский лидер.

Видео: подробности переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военные учения
Военные учения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.