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Путин: Россия эффективно противостоит коронавирусу

16:25
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения

Россия эффективно противостоит коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая во вторник по видеосвязи медицинские центры Минобороны.

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ТВЦ.RU публикует видеозапись заявления Путина во время церемонии открытия двух новых многофункциональных медицинских центров, построенных силами Минобороны в Пскове и Великих Луках.

"Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и при этом на 100-м месте по показателям смертности от этой опасной инфекции", - сказал глава государства.

По данным Путина, Россия лидирует в мире по такой позиции, как количество проведенных тестов на 100 тысяч граждан.

"Такая комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях и обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку, проводить эффективное лечение, а значит - защищать жизнь и здоровье миллионов людей", - заявил президент.

Ранее во вторник Путин распорядился наградить медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусом.

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