Путин: Россия эффективно противостоит коронавирусу

Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения

Россия эффективно противостоит коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая во вторник по видеосвязи медицинские центры Минобороны.

ТВЦ.RU публикует видеозапись заявления Путина во время церемонии открытия двух новых многофункциональных медицинских центров, построенных силами Минобороны в Пскове и Великих Луках.

"Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и при этом на 100-м месте по показателям смертности от этой опасной инфекции", - сказал глава государства.

По данным Путина, Россия лидирует в мире по такой позиции, как количество проведенных тестов на 100 тысяч граждан.

"Такая комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях и обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку, проводить эффективное лечение, а значит - защищать жизнь и здоровье миллионов людей", - заявил президент.

Ранее во вторник Путин распорядился наградить медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусом.

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