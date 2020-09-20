В Сеть утекли личные данные белорусских силовиков

Оппозиция перешла красную линию

Личные данные нескольких сотен белорусских силовиков появились в открытом доступе. Явно незаконные действия инициировала протестный лидер Светлана Тихановская, которая постоянно говорит о защите прав граждан. Впрочем, двойные стандарты для оппозиции уже стали нормой как на политической арене, так и на уличных акциях.

Очередной женский марш в Минске. Далеко не такой массовый как хотелось бы организаторам. И отнюдь не такой блестящий и женственный, хотя участниц призывали одеваться в яркую одежду. Здесь и попытка прорвать оцепление полиции и намеренные подножки операторам государственных телеканалов.

После задержаний на этом несанкционированном мероприятии один из базирующихся в Польше оппозиционных телеграм-каналов привёл в действие угрозу опубликовать личные данные белорусских силовиков. В Сеть утекла информация о более чем тысяче сотрудников вплоть до указания домашних адресов. К этим незаконным действиям призвала сбежавшая из Белоруссии в Литву Светлана Тихановская, сообщает "ТВ Центр".

Чем может обернуться подобное обнародование персональных данных печально известно на примере Украины и созданного там экстремистского сайта "Миротворец". К чему может привести публикация информации о белорусских милиционерах силовикам удалось выяснить заранее. Так, задержанный еще 15 сентября житель Минска Степан Латыпов намеревался применить против сотрудников МВД химический препарат первого класса опасности, содержащий яд дифорсин.

Откуда всего этого понабрались так называемые белорусские оппозиционеры, если организаторы протестных акций уверяют, что это исключительно народные и мирные демонстрации? Депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Юрий Загородний уверяет: именно Незалежная является форпостом политических провокаций.

Самопровозгласившая себя лидером Светлана Тихановская уже в понедельник, 21 сентября отправится в Брюссель. Формально это называется встречей с главами МИД Евросоюза. На языке международного права - нарушение устава ООН и вмешательство во внутренние дела Белоруссии.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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