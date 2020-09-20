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25 тысяч человек вышли на Московский марафон

11:29
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

Он проходит при повышенных мерах безопасности

В Москве стартовал главный марафон страны. 25 тысяч профессиональных спортсменов и любителей бега соревнуются на дистанциях в 10 и 42 километра. Для безопасности участников и болельщиков введён целый ряд дополнительных ограничений.
Около 17 тысяч человек стали участниками Московского полумарафона

Едва двери Московского марафона успели открыться на вход, как стартовый городок в Лужниках заполнился людьми.  Этого события многие ждали целый год. Подготовку не прекращали даже несмотря на пандемию.

Из-за пандемии традиционные правила марафона, конечно, изменились. Зрителей попросили не собираться на старте и на финише. А участники по новым условиям должны находится в маске плоть до стартового свистка.

Многие марафоны, включая знаменитые забеги в Нью-Йорке, Лондоне и Берлине в этом году отменены, а потому на Московский съехались звёзды. Так что борьба за призовой фонд в четыре миллиона рублей обещает быть жаркой. Главная интрига в мужском зачете: сможет ли победитель прошлого марафона - известный бегун Искандер Ядгаров - вновь подтвердить статус чемпиона. А от девушек и вовсе ждут рекорда, ведь на старт вернулась Сардана Трофимова, её время 2:28 ещё никто не смог улучшить.

Первыми на старт марафонской дистанции по традиции приглашаются спортсмены с ограниченными возможностями на хендбайках и гоночных колясках, сообщает "ТВ Центр".

Трасса московского марафона даже среди профессиональных спортсменов считается очень сложной, ведь она проходит по всему центру столицы с её семью холмами. А потому те, кто решился штурмовать её сегодня - люди очень смелые.

Кроме основной дистанции зарегистрироваться можно было на забег 10 километров. А всего на старт сегодня вышли 25 тысяч фанатов бега. Чтобы во время гонки участникам ничего не мешало, в центре столицы перекрыли движение на улицах и набережных. Поддержать атлетов съехались десятки тысяч москвичей.

И не важно, кто стал победителем. Каждый бегун, который вышел сегодня на дистанцию, уже вписал своё имя в историю московского марафона.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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