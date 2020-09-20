Видео стрельбы в воздух на акции оппозиции в Бресте

Силовики опасались нападения

Милиция в Бресте использовала на акции протеста слезоточивый газ и карабин со светошумовым патроном. Газ в сторону митингующих распылили из баллончика, а выстрел был произведён в воздух для сдерживания протестующих и предотвращения нападений на силовиков.

В Сети распространяются кадры, на которых видно, что сотрудник милиции сделал предупредительный выстрел в воздух во время несанкционированной акции оппозиции. Факт стрельбы уже признали в МВД Белоруссии.

Сегодня, 20 сентября в белорусских городах снова проходят акции протеста оппозиции, несогласной с результатами президентских выборов 9 августа. На них, по данным ЦИК, одержал уверенную победу действующий глава государства Александр Лукашенко. На сегодняшних акциях задержано не менее 50 человек. Пострадавших нет.

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