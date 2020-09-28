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Россия направит 500 млн рублей на поддержку сельского хозяйства Молдавии

16:58
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

И поможет Кишиневу бороться с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провел переговоры в формате видеоконферении с молдавским коллегой Игорем Додоном.
Додон намерен первым в Молдавии опробовать российскую вакцину от COVID

Российский лидер пожелал Додону успеха на президентских выборах в республике, которые пройдут 1 ноября, передает ТАСС.

Путин заявил, что Москва поставит молдавским сельхозпредприятиям гуманитарную помощь в виде топлива на сумму 500 миллионов рублей. Первый транш составит половину этой суммы.

"По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей", - сообщил российский лидер по видеосвязи.

Кроме того, Россия готова продолжать оказывать помощь Молдавии в борьбе с коронавирусом. В ближайшее время Москва направит 15 тысяч тест-систем.

Ранее Додон заявил, что намерен баллотироваться на второй срок ради стабильности Молдавии.  

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