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Путин попросил участников Госсовета "не варить суп с котом"

20:02
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Нельзя откладывать сложные задачи на потом

Все возникшие системные проблемы в стране нужно решать оперативно и своевременно.
Путин объяснил губернаторам, как работать с людьми

Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Госсовета по национальным целям и проектам.

"Не стоит откладывать решение сложных, системных вопросов на потом. "Сейчас что-нибудь попроще сделаем, а потом…" Чтобы не было так, как в народе говорят: "Потом – суп с котом", - сказал президент.

Глава государства напомнил о поставленных национальных целях и подчеркнул, уже к 2024 году по каждой из них должен быть обеспечен ощутимый результат. С начала 2021 года нужно начать вести мониторинг реализации национальных проектов в стране, подчеркнул Путин.

Ранее Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности в период коронавирусной пандемии, чтобы не пришлось прибегать к мерам, которые вводились весной. 

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