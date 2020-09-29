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Путин обсудил с японским премьером создание вакцин против коронавируса

15:41
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Лидеры России и Японии в ходе разговора также затронули сотрудничество в политической и торгово-экономической сферах

Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении на сайте российского лидера говорится, что собеседники отметили достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса. Подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом", - заявили в Кремле по итогам разговора лидеров России и Японии.

Кроме этого, Путин поздравил Сугу с недавним назначением на пост главы правительства (ранее ему была направлена телеграмма). Лидеры договорились продолжать контакты на различных уровнях по мере нормализации ситуации с коронавирусом.

Парламент Японии 16 сентября утвердил Сугу в качестве нового премьер-министра. За два дня до этого он был избран председателем правящей Либерально-демократической партии. Суга в правительстве ушедшего в отставку Синдзо Абэ неизменно занимал пост генсека кабмина.

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