Путин обсудил с японским премьером создание вакцин против коронавируса

Лидеры России и Японии в ходе разговора также затронули сотрудничество в политической и торгово-экономической сферах
Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте российского лидера говорится, что собеседники отметили достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
"Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса. Подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом", - заявили в Кремле по итогам разговора лидеров России и Японии.
Кроме этого, Путин поздравил Сугу с недавним назначением на пост главы правительства (ранее ему была направлена телеграмма). Лидеры договорились продолжать контакты на различных уровнях по мере нормализации ситуации с коронавирусом.
Парламент Японии 16 сентября утвердил Сугу в качестве нового премьер-министра. За два дня до этого он был избран председателем правящей Либерально-демократической партии. Суга в правительстве ушедшего в отставку Синдзо Абэ неизменно занимал пост генсека кабмина.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"