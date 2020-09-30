Сбежавших в Дагестане заключенных помог поймать пастух

Он получит награду в 1 миллион рублей

Шестерых опасных преступников, которые устроили подкоп и сбежали из исправительной колонии в Дагестане, помог поймать пастух.

Как оказалось, беглецы шли по железной дороге и повстречали пастуха из поселка Улан-Хол в Калмыкии. Они предложили ему денег, чтобы тот довез их до Лагани. Мужчина узнал в них преступников, новиду не подал, а просьбу выполнил. После того, как пастух довез их до места назначения, он позвонил полиции и раскрыл местонахождение беглецов.

Мужчина получит один миллион рублей за содействие в поисках сбежавших, сообщил РИА Новости источник в правительстве Дагестана. Преступники задержаны и доставлены в отдел.

О массовом побеге заключенных стало известно 23 сентября. Как оказалось, преступники устроили подкоп и сбежали из камеры. Предположительно, его рыли не меньше года.

После обнаружения тоннеля сотрудники колонии пересчитали заключенных и выяснили, что из ИК пропали шесть человек, осужденные на срок от восьми до 15 лет. Четверо из сбежавших отбывали наказание за наркотические преступления, а двое - за убийства.

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