Видео последствий страшного урагана во Франции

Повалены сотни деревьев

На юге Франции бушует ураган "Алекс". Затоплены жилые дома, без электричества остаются тысячи жителей. Пропавшими без вести числятся 11 человек.

В одной из коммун автомобильный мост не выдержал речного потока и рухнул. После падения конструкция загорелась. Обошлось без пострадавших, сообщает "ТВ Центр".

Из-за проливных дождей и наводнений закрыты крупные торговые центры, приостановлено движение поездов, отменены занятия в школах и вузах.

По прогнозам синоптиков, количество выпавших осадков может побить рекорды.

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