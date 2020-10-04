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Какие профессии освоили роботы во время пандемии

15:08
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Они надёжнее людей

Влияние пандемии на массовые мероприятия - вещь повсеместная. Но помимо очевидных последствий, у распространения инфекции есть и неожиданные. Так, например, коронавирус подхлестнул использование роботов.
Для роботов разработали чувствительную кожу

Человеческими вирусами они не болеют, только своими, компьютерными. Заразить никого не могут, а значит - безопасны хоть в роли гида, хоть администратора, хоть ещё кого...

Юлия Богоманшина познакомилась с роботами поближе, и узнала, какие профессии они уже освоили, и когда окончательно заменят человека (смотрите видео).

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