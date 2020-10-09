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Неизвестный открыл огонь по автомобилю экс-президента Киргизии Атамбаева

15:40
  • пятница
  • 09 октября 2020

Политик не пострадал

Мужчина открыл стрельбу по автомобилю бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, когда тот покидал площадь после митинга.
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На видео можно заметить, как неизвестный в черной куртке и кепке стреляет по колесам автомобиля экс-главы государства.

В ГУВД Бишкека пока никак не прокомментировали случившееся, передает "Интерфакс". По предварительным данным, Атамбаев не пострадал. 

Ранее в столице Киргизии прошли два митинга. В одном приняли участие сторонники нового премьер-министра страны Садыра Жапарова, а в другом - сторонники Атамбаева. Между протестующими начались столкновения, в ход пошли камни и бутылки. 

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