Алиев раскрыл суть 10-часовых переговоров по Карабаху

По словам президента, спорная территория принадлежит Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал оценку прошедшим в Москве переговорам по карабахскому урегулированию. В интервью РБК он назвал главный фактор перемирия в Нагорном Карабахе. По мнению Алиева, суть начавшегося при посредничестве Москвы диалога заключается в том, что Армения должна смириться с фактом принадлежности земель Нагорного Карабаха Азербайджану.

"Она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отбивать военным путем", — сказал президент

Военная часть подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит.

10 октября в полдень по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом в Москве договорились министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве России. Переговоры шли более 10 часов.

Уже через час после начала перемирия Министерство обороны Азербайджана обвинило армянских военных в его грубом нарушении. Аналогичные обвинения звучат в Нагорном Карабахе.

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