ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алиев раскрыл суть 10-часовых переговоров по Карабаху

13:43
  • суббота
  • 10 октября 2020

По словам президента, спорная территория принадлежит Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал оценку прошедшим в Москве переговорам по карабахскому урегулированию. В интервью РБК он назвал главный фактор перемирия в Нагорном Карабахе. По мнению Алиева, суть начавшегося при посредничестве Москвы диалога заключается в том, что Армения должна смириться с фактом принадлежности земель Нагорного Карабаха Азербайджану.
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении перемирия

"Она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отбивать военным путем", — сказал президент

Военная часть подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит.

10 октября в полдень по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом в Москве договорились министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве России. Переговоры шли более 10 часов.

Уже через час после начала перемирия Министерство обороны Азербайджана обвинило армянских военных в его грубом нарушении. Аналогичные обвинения звучат в Нагорном Карабахе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.