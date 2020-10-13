Российские дипломаты ответили на провокацию Норвегии

Глава МИД королевства ранее назвала Москву ответственной за кибератаку на парламент

Заявление главы МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде о том, за хакерской атакой на парламент королевства якобы стоит Россия – это провокация. Такую оценку дали в российском посольстве в Осло.

Российские дипломаты подчеркнули в своем заявлении в фейсбуке, что никаких доказательств не было представлено.

"Считаем подобные обвинения нашей страны недопустимыми. Расцениваем произошедшее как серьезную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений", - пишет пресс-служба посольства.

Российская сторона настаивает на разъяснениях со стороны властей королевства.

О взломе электронной почты депутатов норвежского парламента (Стортинга) стало известно 24 августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"