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Российские дипломаты ответили на провокацию Норвегии

21:42
  • вторник
  • 13 октября 2020

Глава МИД королевства ранее назвала Москву ответственной за кибератаку на парламент

Заявление главы МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде о том, за хакерской атакой на парламент королевства якобы стоит Россия – это провокация. Такую оценку дали в российском посольстве в Осло.

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Российские дипломаты подчеркнули в своем заявлении в фейсбуке, что никаких доказательств не было представлено.

"Считаем подобные обвинения нашей страны недопустимыми. Расцениваем произошедшее как серьезную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений", - пишет пресс-служба посольства.

Российская сторона настаивает на разъяснениях со стороны властей королевства.

О взломе электронной почты депутатов норвежского парламента (Стортинга) стало известно 24 августа.

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