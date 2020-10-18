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Московские врачи вылечили ещё 1654 больных COVID-19

10:00
  • воскресенье
  • 18 октября 2020

Резерв по койкам в городе есть

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 654 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 273 881.
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Накануне, 17 октября власти Москвы начали в городе тотальную дезинфекцию общественных пространств. Специальные бригады очищают места массового скопления людей возле автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, станций метро, остановок общественного транспорта, а также подземные и надземные пешеходные переходы, уличные скамейки, детские и спортивные площадки.

По данным на 17 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 384 235 пациентам, умерли с начала пандемии 24 002 человека. В Москве больных зарегистрировано без малого 358 тысяч, в мире более 39 миллионов человек инфицированы коронавирусом, умерло более 1,1 миллиона человек.

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