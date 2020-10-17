Регионы вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

Везде проходят рейды и проверки

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в российских регионах вводят новые ограничительные меры и усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Рейды в торговых центрах и общественном транспорте проводят по всей стране.

На Дальнем Востоке в лидерах региональной статистики - Магаданская область. До 60 новых случаев заражения в малонаселенном регионе. Подъём волны заболеваемости специалисты связывают с окончанием отпускного сезона. Из субарктического климата большинство магаданцев летом спешит на юг. Предположительно, туристы и завезли коронавирус в регион.

Сотрудники Роспотребнадзора региона проводят рейды по торговым точкам, где эпидемический режим нарушали продавцы. Магазины, которые уже попадались на нарушении санитарного режима, проверили снова, сообщает "ТВ Центр".

Рейды по соблюдению масочного режима - не панацея от распространения коронавируса, их задача - добиться дисциплины как сотрудников, работающих в сфере торговли, так и продавцов. В Воронежской области кривая заболеваемости неудержимо стремится вверх. Психологическая отметка в 200 заболевших пройдена неделю назад. Заразившийся коронавирусом врач-стоматолог Россошанской районной больницы Андрей Авдеев записал видеообращение. Задыхающийся доктор с кислородной маской на лице, борясь с одышкой и слабостью, обратился к идейным противникам масочного режима.

Коронавирус живёт на поверхностях до 5 дней. Потому так важно регулярно проводить уборку. Сотрудники МЧС вышли на санитарную обработку. На Выборгском железнодорожном вокзале ежедневно - большой пассажиропоток, а значит, высокая вероятность передачи инфекции. Дезинфекция лестниц, внутренних помещений, залов ожидания, перронов обязательна.

В Крыму - не до шуток. Ежедневный прирост заболевших уже который день не меньше 150 человек. Рейды по соблюдению масочного режима - суровая необходимость. А в Москве с 16 октября ужесточили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Пассажиров без средств защиты ни в метро, ни в автобус не пускают.

Тотальные проверки в местах большого скопления людей уже возымели действие. Большая часть пассажиров надела маски. Теперь - дело за перчатками. Устраивает регулярные проверки и столичная полиция. Штрафы выписывают по административной статье - раскошелиться придется на пять тысяч рублей.

Рейды по торговым центрам, доступ в ночные клубы и на дискотеки только при условии предварительной регистрации, контроль за использованием масок и перчаток - все эти меры должны замедлить рост числа заболевших коронавирусом.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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