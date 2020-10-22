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Мишустин объявил о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

12:51
  • четверг
  • 22 октября 2020

Этот вопрос касается миллионов россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% продлят до лета следующего года. 
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"Сегодня в повестке заседания правительства - вопрос, который касается миллионов людей. Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года", - сказал Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС.  

Накануне глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что продление программы не приведет к возникновению "пузыря" на рынке ипотечной недвижимости.  

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что программу льготной ипотеки продлят как минимум до середины 2021 года.  

Напомним, что программу запустили в конце апреля для поддержки россиян, желающих улучшить свои жилищные условия. Она также пошла на пользу строительной отрасли, которая пострадала из-за ситуации с распространением коронавируса. 

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