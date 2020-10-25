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Трамп устроил скандал во время телеинтервью

12:38
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

Президент ушёл, как только ему начали задавать неудобные вопросы

В США готовятся к президентским выборам. Дональд Трамп и Джо Байден проводят по несколько митингов в день, критикуя друг друга перед избирателями. Сегодня действующий президент заявил, что по результатам всех опросов опережает своего противника.
Байден разгромил Трампа в заключительном раунде дебатов

Вечером на канале CBS ожидается выход нового интервью с главой Белого дома, которое уже называют скандальным. Спустя 45 минут после его начала Трамп отказался разговаривать с журналистами и покинул студию.

На этом фоне предвыборная кампания Байдена выглядит более спокойной. Попытку оживить её кандидат от демократов предпринял на митинге в Пенсильвании, пригласив на него лидера группы Bon Jovi, сообщает "ТВ Центр".

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