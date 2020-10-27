Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Карабахе

Российский лидер обеспокоен появлением ближневосточных террористов в регионе
Состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Стороны обсудили развитие событий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Путин выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися военными действиями в регионе, а также вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока.
"Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса", - отмечено в сообщении Кремля.
Кроме того, президенты акцентировали свое внимание на урегулировании ситуации в Сирии и стабилизации обстановки в Идлибе и Заевфратье.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"