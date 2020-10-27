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Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Карабахе

22:37
  • вторник
  • 27 октября 2020

Российский лидер обеспокоен появлением ближневосточных террористов в регионе

Состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Лавров и Чавушоглу призвали прекратить огонь в Карабахе

Стороны обсудили развитие событий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Путин выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися военными действиями в регионе, а также вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока.

"Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса", - отмечено в сообщении Кремля.

Кроме того, президенты акцентировали свое внимание на урегулировании ситуации в Сирии и стабилизации обстановки в Идлибе и Заевфратье.  

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