Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Карабахе

Российский лидер обеспокоен появлением ближневосточных террористов в регионе

Состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны обсудили развитие событий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Путин выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися военными действиями в регионе, а также вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока.

"Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса", - отмечено в сообщении Кремля.

Кроме того, президенты акцентировали свое внимание на урегулировании ситуации в Сирии и стабилизации обстановки в Идлибе и Заевфратье.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"