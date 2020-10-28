Эрдоган предупредил Путина о "красной черте" по Карабаху

Турецкий лидер назвал позитивным разговор с президентом России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привел подробности разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы проинформировали Путина о "красной черте" Анкары по данному вопросу", - сообщил Эрдоган на заседании в парламенте (цитата по РИА Новости).

Ранее турецкий лидер говорил, что во время телефонного контакта он предложил Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе, а сам разговор он оценил как позитивный.

Накануне в Кремле сообщили, что Путин в телефонном разговоре проинформировал Эрдогана о контактах с властями Армении и Азербайджана и предпринимаемых на пути к деэскалации конфликта шагах.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился в сентябре. Стороны при посредничестве России и других стран несколько раз договаривались о прекращении огня, однако перемирие каждый раз срывали. Турция в конфликте вокруг Нагорного Карабаха поддерживает Азербайджан.

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