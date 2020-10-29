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Лера Кудрявцева показала 2-летнюю дочь на занятии балетом

18:06
  • четверг
  • 29 октября 2020

Девочка с интересом тренируется и уже пытается сесть на шпагат

Лера Кудрявцева отправила свою двухлетнюю дочь Марию в школу балета. Видео с занятия опубликовано в инстаграме телеведущей.

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На кадрах Мария в гимнастическом купальнике и фиолетовой юбке-пачке исполнила "Тарантеллу" с педагогом, а в финале занятия начала осваивать растяжку.

"С каким интересом она занимается! Тянемся на шпагатик", - отмечает хореограф в ролике.

В 2018 году Лера Кудрявцева подарила мужу, хоккеисту Игорю Макарову дочь Марию. Кудрявцева и Макаров счастливы вместе уже восемь лет, семь из них – в официальном браке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on

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