"Чудовищное преступление": мировые лидеры осудили теракт во Франции

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаку на храм в Ницце "отвратительной"

Максимальный уровень террористической угрозы объявлен во Франции после трагедии в Ницце, передает "ТВ Центр". По всей стране усилены меры безопасности. Сегодня утром 21-летний мужчина - гражданин Туниса - напал с ножом на прихожан собора Нотр-Дам и убил трех человек. По данным местных СМИ, он намеревался обезглавить своих жертв. Террориста быстро задержали. Еще две атаки произошли в других частях страны - полицейским удалось их предотвратить.

Президент России Владимир Путин в четверг направил президенту Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с атакой в Ницце. Российский лидер назвал произошедшее циничным и жестоким преступлением, которое в очередной раз показало, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Путин подтвердил готовность российской стороны к тесному взаимодействию с французскими и другими зарубежными партнерами на всех направлениях контртеррористической деятельности.

Президент подчеркнул, что россияне разделяют гнев и скорбь французского народа, и передал слова искреннего сочувствия родным и близким погибших. Сегодня вечером в Москве люди несут к посольству Франции цветы в память о жертвах трагедии.

Лидеры стран Евросоюза призвали к диалогу между религиями и сообществами. Такое заявление было принято на саммите ЕС, который проходит в онлайн-режиме. Главы европейских государств осудили теракт в Ницце и выразили соболезнования семьям погибших.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаку "отвратительной" и подтвердил солидарность с правительством и народом Франции. Осудил нападение и президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Вашингтон останется ближайшим союзником Парижа в борьбе с терроризмом. Соболезнования пришли от премьера Индии Нарендры Моди, который назвал нападение на церковь "чудовищным преступлением".

Подробнее о теракте в Ницце смотрите в репортаже Екатерины Выскребенцевой:

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