Самойлова с детьми надели сногсшибательные костюмы на Хэллоуин

Самый интересный наряд достался старшей дочке

Модель и блогер Оксана Самойлова показала, какие костюмы она с детьми выбрала на школьную вечеринку по случаю Хэллоуина.

30 октября Самойлова и ее дочки встали с утра пораньше. "Сегодня у нас в школе Хэллоуин. Ну и мы все решили принарядиться. Сразу говорю, каждый сам себе костюм выбирал", - написала модель в Instagram.

Сама модель выбрала для себя образ Медузы Горгоны. 8-месячного Давида она нарядила в костюм Дракулы, младшую дочь Майю - в костюм динозавра. Средняя дочка Самойловой и Джигана преобразилась в злодейку Харли Квинн.

Все образы получились сногсшибательными, но самый интересный наряд достался, пожалуй, старшей девочке. Ариела перевоплотилась в злобного клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга "Оно". Это ее любимый персонаж. В таком прикиде школьница стала просто неузнаваемой.

- Этих детей ничем не испортить, - пишут в комментариях.

- У меня такой Хеллоуин каждое утро. Ариела огнище, конечно.

- Лея вообще бомба. Вы супер-мама. Как вы после четырех родов такой стройняшкой остаетесь.

- Майя топчик.

- Как всегда супер! Отличное детство у ваших деток.

- Джигу забыли показать, какой костюм он выбрал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"