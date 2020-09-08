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"Обжорка": аппетит младшей дочери поразил Самойлову

15:51
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Малышка отказалась от ложки

Модель и блогер Оксана Самойлова выложила в Instagram смешное видео, на котором ее младшая дочка Майя уплетает суп, орудуя поварешкой. 
Самойлова ответила на нападки из-за отказа разводиться с Джиганом

На опубликованных кадрах трехлетняя Майя в слюнявчике с аппетитом ест суп. "Обычная ложка маловата для тебя?" - спрашивает пораженная Самойлова и получает от дочери утвердительный ответ. "Вот обжорка", - умиляется модель. 

Рядом с Майей лежит обычная ложка, но девочке больше нравится поварешка. В ней больше супа помещается. Малышка шутит, что такой столовый прибор придумали, наверное, специально для нее. "Как раз для твоего огромного рта", - говорит Оксана Самойлова. 

Младшая дочь Самойловой и рэпера Джигана любит поесть. При этом она терпеть не может, когда сестры покушаются на ее еду. Недавно, например, она запретила Лее окунуть наггетс в свой соус. Лее пришлось пойти на обман и отвлечь внимание сестренки от своих тарелок. Это "идеальное преступление", как назвала его Самойлова, попало на видео.

Напомним, Самойлова и Джиган живут в браке с 2012 года. Они воспитывают трех дочерей и сына. Недавно модель простила измены мужа и отказалась от развода. По ее словам, она сделала это ради благополучия детей. 

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