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Резня в Квебеке: есть погибшие и раненые

10:30
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

Мужчина в карнавальном костюме зарезал двух человек

В канадском Квебеке, возле здания парламента мужчина с холодным оружием набросился на прохожих. От рук преступника погибли два человека, ещё пятеро пострадали.
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Местная полиция развернула масштабную поисковую операцию. По словам очевидцев, нападавший был в средневековой одежде. Это единственное описание, на которое могли ориентироваться правоохранители. Тем не менее, им вскоре удалось выйти на след подозреваемого.

Во время задержания он был ранен и сейчас находится в больнице. В его машине нашли канистры с топливом. Расследование ещё продолжается, местных жителей просят не покидать дома без необходимости, сообщает "ТВ Центр".

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