В Европе повысили уровень террористической опасности после нападения в Вене

Ситуация остаётся непредсказуемой

В Нидерландах из-за угрозы теракта несколько часов была парализована работа железнодорожной станции в Утрехте. Пассажиров и персонал эвакуировали, движение поездов остановили. Как стало известно, в одном из составов мужчина угрожал попутчикам взрывом. Бомб на вокзале на нашли. Сейчас он работает в штатном режиме.

А в Австрии по делу о теракте в Вене проведены десятки обысков. Задержаны 14 человек из окружения нападавшего их уже допросили. В соседней Швейцарии задержаны ещё двое. Их тоже подозревают в причастности к стрельбе в австрийской столице. Это - молодые люди 18 и 24 лет. Выясняется, какую роль они могли сыграть в подготовке преступления.

В самой Швейцарии, по заявлению властей, уровень террористической угрозы тоже остаётся высоким. Спецслужбы готовятся к возможным атакам со стороны религиозных радикалов, а также правых экстремистов, выступающих против миграции, сообщает "ТВ Центр".

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