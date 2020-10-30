Путин и члены Совбеза обсудили теракт в Ницце и бои в Карабахе

На онлайн-встрече также была рассмотрена тема формирования государственного материального резерва

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции.

На онлайн-встрече была рассмотрена тема формирования государственного материального резерва. Также обсуждалась обстановка в Закавказье с акцентом на развитии ситуации в Нагорном Карабахе, где продолжаются бои между Арменией и Азербайджаном.

"Состоялся подробный обмен мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне. Участники совещания ещё раз решительно осудили терроризм в любых его проявлениях", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме этого, Путин и члены Совбеза обсудили вопросы внутрироссийской повестки дня.

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