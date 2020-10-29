Путин: у конфликта в Карабахе нет простых решений

Необходимо найти баланс интересов Армении и Азербайджана, уверен глава государства

У конфликта вокруг Нагорного Карабаха нет простых решений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет". По его словам, нужно найти баланс интересов Армении и Азербайджана для решения конфликта.

Президент рассказал, что Россия изначально говорила о возможности передачи Азербайджану "пяти и еще двух" районов, занятых Арменией.

"Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее", - сказал он (цитата по "Интерфаксу").

С 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут бои. Соглашение о прекращении огня сторонами конфликта не соблюдается.

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